Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 26 февраля

Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 26 февраля
Комментарии

В четверг, 26 февраля, состоялись восемь ответных матчей раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 26 февраля:

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Лилль» (Франция) – 0:2 д.вр. (1:0 — первый матч);
«Виктория Пльзень» (Чехия) – «Панатинаикос» (Греция) – 1:1 (3:4 пен.) (2:2 — первый матч);
«Штутгарт» (Германия) – «Селтик» (Шотландия) – 0:1 (4:1 — первый матч);
«Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария) – 2:0 (1:2 — первый матч);
«Генк» (Бельгия) – «Динамо» З (Хорватия) – 3:3 (3:1 — первый матч);
«Ноттингем Форест» (Англия) – «Фенербахче» (Турция) – 1:2 (3:0 — первый матч);
«Болонья» (Италия) – «Бранн» (Норвегия) – 1:0 (1:0 — первый матч);
«Сельта» (Испания) – ПАОК (Греция) – 1:0 (2:1 — первый матч).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», победивший в прошлогоднем финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
