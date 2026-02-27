Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 26 февраля

В четверг, 26 февраля, состоялись восемь ответных матчей раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 26 февраля:

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Лилль» (Франция) – 0:2 д.вр. (1:0 — первый матч);

«Виктория Пльзень» (Чехия) – «Панатинаикос» (Греция) – 1:1 (3:4 пен.) (2:2 — первый матч);

«Штутгарт» (Германия) – «Селтик» (Шотландия) – 0:1 (4:1 — первый матч);

«Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария) – 2:0 (1:2 — первый матч);

«Генк» (Бельгия) – «Динамо» З (Хорватия) – 3:3 (3:1 — первый матч);

«Ноттингем Форест» (Англия) – «Фенербахче» (Турция) – 1:2 (3:0 — первый матч);

«Болонья» (Италия) – «Бранн» (Норвегия) – 1:0 (1:0 — первый матч);

«Сельта» (Испания) – ПАОК (Греция) – 1:0 (2:1 — первый матч).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», победивший в прошлогоднем финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.