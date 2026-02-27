Скидки
Футбол Новости

Писарев допустил, что Джон Джон может заменить Клаудиньо в «Зените»

Писарев допустил, что Джон Джон может заменить Клаудиньо в «Зените»
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев ответил, почему Максим Глушенков не смог заменить Клаудиньо в «Зените», а также поделился мнением, получится ли у новичка сине-бело-голубых Джона Джона стать заменой для экс-полузащитника команды.

«У Глушенкова позиция не «восьмёрки», ему удобно справа на краю с его левой ногой. Клаудиньо, наоборот, более универсален, он мог сыграть слева, справа, «десяткой», уходил в глубину. Я думаю, что «Зениту» и нужен универсальный футболист, каким сейчас является Джон Джон. Он тот человек, который, наверное, заменит Клаудиньо», — сказал Писарев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

Клаудиньо играл за сине-бело-голубых с 2021 по 2025 год. За этот период полузащитник принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 31 результативной передачей. Джон Джон перешёл в «Зенит» в минувшем январе.

Комментарии
