«Ещё ошибёшься — играть не будешь». Дивеев — о словах Гончаренко в матче со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев вспомнил матч с московским «Спартаком» во время выступления за ЦСКА под руководством экс-тренера армейцев Виктора Гончаренко.

«Однажды мы играли со «Спартаком», при счёте 2:2 в большинстве я, стоя на прямых ногах, получил мяч за спину, споткнулся, и нам забили третий. Тогда был очень серьёзный разговор с тренером Гончаренко. Он сказал: «Ещё раз так ошибёшься — больше играть не будешь». Такие истории я рассказываю молодым, чтобы они показывали себя только с лучшей стороны», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

Игорь Дивеев выступал за ЦСКА с февраля 2019 года. Армейцы арендовали защитника у «Уфы», а спустя четыре месяца выкупили права на футболиста за € 1,5 млн. Защитник перешёл в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно.