Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ещё ошибёшься — играть не будешь». Дивеев — о словах Гончаренко в матче со «Спартаком»

«Ещё ошибёшься — играть не будешь». Дивеев — о словах Гончаренко в матче со «Спартаком»
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев вспомнил матч с московским «Спартаком» во время выступления за ЦСКА под руководством экс-тренера армейцев Виктора Гончаренко.

«Однажды мы играли со «Спартаком», при счёте 2:2 в большинстве я, стоя на прямых ногах, получил мяч за спину, споткнулся, и нам забили третий. Тогда был очень серьёзный разговор с тренером Гончаренко. Он сказал: «Ещё раз так ошибёшься — больше играть не будешь». Такие истории я рассказываю молодым, чтобы они показывали себя только с лучшей стороны», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

Игорь Дивеев выступал за ЦСКА с февраля 2019 года. Армейцы арендовали защитника у «Уфы», а спустя четыре месяца выкупили права на футболиста за € 1,5 млн. Защитник перешёл в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно.

Материалы по теме
Дивеев рассказал о своём отношении к «Зениту» в период выступления за ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android