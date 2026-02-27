Мамардашвили разочарован ролью в «Ливерпуле» и может уйти в аренду летом — TEAMtalk

Вратарь «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили всё больше разочаровывается ролью запасного голкипера в команде. Контракт основного вратаря «красных» Алисона рассчитан до лета 2027 года. Об этом сообщает TEAMtalk.
По информации источника, грузинский футболист рассматривает вариант с арендой грядущим летом. Мерсисайдцы уведомлены о настроениях Мамардашвили. В «Ливерпуле» рассматривают 25-летнего вратаря в качестве будущего команды.
В нынешнем сезоне Мамардашвили принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
