Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы — 2025/2026

Завершился стыковой раунд плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в связи с чем определились пары 1/8 финала европейского клубного турнира.
Лига Европы. Пары 1/8 финала:
«Лилль» – «Астон Вилла»/«Лион»;
«Панатинаикос» – «Мидтьюлланн»/«Бетис»;
«Штутгарт» – «Брага»/«Порту»;
«Ференцварош» – «Порту»/«Брага»;
«Генк» – «Фрайбург»/«Рома»;
«Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланн»/«Бетис»;
«Болонья» – «Фрайбург»/«Рома»;
«Сельта» – «Лион»/«Астон Вилла».
Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги Европы состоится 27 февраля в Ньоне (Швейцария). Церемония начнётся в 14:00 мск.
Матчи 1/8 финала запланированы на 12 и 19 марта 2026 года. Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», победивший в прошлогоднем финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.