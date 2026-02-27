Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы — 2025/2026

Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы — 2025/2026
Комментарии

Завершился стыковой раунд плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в связи с чем определились пары 1/8 финала европейского клубного турнира.

Лига Европы. Пары 1/8 финала:

«Лилль» – «Астон Вилла»/«Лион»;
«Панатинаикос» – «Мидтьюлланн»/«Бетис»;
«Штутгарт» – «Брага»/«Порту»;
«Ференцварош» – «Порту»/«Брага»;
«Генк» – «Фрайбург»/«Рома»;
«Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланн»/«Бетис»;
«Болонья» – «Фрайбург»/«Рома»;
«Сельта» – «Лион»/«Астон Вилла».

Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги Европы состоится 27 февраля в Ньоне (Швейцария). Церемония начнётся в 14:00 мск.

Матчи 1/8 финала запланированы на 12 и 19 марта 2026 года. Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», победивший в прошлогоднем финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Штутгарт» уступил «Селтику» в ответном матче, но вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android