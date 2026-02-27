Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы — 2025/2026

Завершился стыковой раунд плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в связи с чем определились пары 1/8 финала европейского клубного турнира.

Лига Европы. Пары 1/8 финала:

«Лилль» – «Астон Вилла»/«Лион»;

«Панатинаикос» – «Мидтьюлланн»/«Бетис»;

«Штутгарт» – «Брага»/«Порту»;

«Ференцварош» – «Порту»/«Брага»;

«Генк» – «Фрайбург»/«Рома»;

«Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланн»/«Бетис»;

«Болонья» – «Фрайбург»/«Рома»;

«Сельта» – «Лион»/«Астон Вилла».

Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги Европы состоится 27 февраля в Ньоне (Швейцария). Церемония начнётся в 14:00 мск.

Матчи 1/8 финала запланированы на 12 и 19 марта 2026 года. Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», победивший в прошлогоднем финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.