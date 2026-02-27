Скидки
Диего Коста объяснил, почему больше всего любил играть против Рамоса и Пепе

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста вспомнил о противостоянии с защитниками мадридского «Реала» Серхио Рамосом и Пепе. Испанец выступал за «матрасников» с 2007 по 2014 год и с 2018 по 2021 год.

«Они мужчины, такие же, как я. Рамос и Пепе защищали своих, и я защищал своих. Они были настоящими бойцами. В то же время, когда Пике и Пуйоль подкатывались под меня, они извинялись.

Матчи с «Барселоной» были очень сложными, потому что нам приходилось обороняться. В играх с «Реалом» я мог больше бороться. Рамос и Пепе были двумя защитниками, против которых мне больше всего нравилось играть. Они были очень хороши и заставляли тебя выкладываться на полную», — приводит слова Косты Mundo Deportivo со ссылкой на подкаст Марио Суареса.

