«У него другой стиль игры». Защитник «Вильярреала» — о вингере «Барселоны» Рафинье

Защитник «Вильярреала» Пау Наварро перед матчем 26-го тура Ла Лиги с «Барселоной» высказался о фланговом нападающем сине-гранатовых Рафинье.

– В эту субботу Рафинья или Рашфорд будут играть против вас. Если бы это зависело от вас, кого бы вы предпочли не выпускать на поле?

– Если бы это зависело от меня, я бы не хотел, чтобы играли Рафинья, Педри или кто-либо из них. Но нет, я хочу, чтобы играли все лучшие, чтобы можно было проверить себя и попытаться обыграть лучших. У меня нет предпочтений. Я играл против Рафиньи, меня это поразило. Мы все знаем его мастерство, но у него другой стиль игры, чем у остальных. Плюс агрессия, которую он проявляет при прессинге, то, как он постоянно ведёт команду вперед, чтобы продолжать давление. Когда ты защитник, а у тебя в команде есть нападающий, который так прессингует, всё становится намного проще. Думаю, Рафинья — ключевой игрок для «Барселоны», – приводит слова Наварро Sport.es.

В текущем сезоне бразильский вингер провёл 24 матча за клуб, забив 13 мячей и отдав пять результативных передач.