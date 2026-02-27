Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У него другой стиль игры». Защитник «Вильярреала» — о вингере «Барселоны» Рафинье

«У него другой стиль игры». Защитник «Вильярреала» — о вингере «Барселоны» Рафинье
Комментарии

Защитник «Вильярреала» Пау Наварро перед матчем 26-го тура Ла Лиги с «Барселоной» высказался о фланговом нападающем сине-гранатовых Рафинье.

Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– В эту субботу Рафинья или Рашфорд будут играть против вас. Если бы это зависело от вас, кого бы вы предпочли не выпускать на поле?
– Если бы это зависело от меня, я бы не хотел, чтобы играли Рафинья, Педри или кто-либо из них. Но нет, я хочу, чтобы играли все лучшие, чтобы можно было проверить себя и попытаться обыграть лучших. У меня нет предпочтений. Я играл против Рафиньи, меня это поразило. Мы все знаем его мастерство, но у него другой стиль игры, чем у остальных. Плюс агрессия, которую он проявляет при прессинге, то, как он постоянно ведёт команду вперед, чтобы продолжать давление. Когда ты защитник, а у тебя в команде есть нападающий, который так прессингует, всё становится намного проще. Думаю, Рафинья — ключевой игрок для «Барселоны», – приводит слова Наварро Sport.es.

В текущем сезоне бразильский вингер провёл 24 матча за клуб, забив 13 мячей и отдав пять результативных передач.

Материалы по теме
«Барса» ожила — обогнала «Реал» и вышла в лидеры! Не зря возвращали Канселу
«Барса» ожила — обогнала «Реал» и вышла в лидеры! Не зря возвращали Канселу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android