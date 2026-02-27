Скидки
Главная Футбол Новости

«Как человек он каким был, таким и остался». Дивеев — о Семаке

«Как человек он каким был, таким и остался». Дивеев — о Семаке
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о главном тренере команды Сергее Семаке.

«Изменились требования Семака. В «Уфе» я был совсем молодым, тренерам приходилось многое объяснять, подсказывать. Сейчас этого меньше, но всё равно много разговариваю с Анюковым, Тимощуком. Обсуждаем, как лучше действовать в тех или иных моментах. С Богданычем общаюсь больше на общие игровые темы. А как человек он каким был, таким и остался», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

Футболист выступал под руководством Семака в «Уфе», которую специалист возглавлял с 2016 по 2018 год. Защитник перешёл в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Дивеев сыграл 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых отметился двумя забитыми голами.

