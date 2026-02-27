Скидки
Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
23:15 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Ноттингем Форест — Фенербахче, результат матча 26 февраля 2026, счёт 1:2, раунд плей-офф Лиги Европы 2025/2026

«Фенербахче» Тедеско победил «Ноттингем Форест», но не смог выйти в 1/8 финала ЛЕ
Комментарии

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Ноттингем Форест» (Англия) и «Фенербахче» (Турция). Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
1 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Актюркоглу – 22'     0:2 Актюркоглу – 48'     1:2 Хадсон-Одои – 68'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Фенербахче» Керем Актюркоглу на 22-й минуте. На 48-й минуте форвард оформил дубль, реализовав пенальти. На 68-й минуте полузащитник хозяев Каллум Хадсон-Одои один мяч отыграл, установив окончательный счёт в матче — 2:1.

В первом матче английская команда победила со счётом 3:0, что позволило ей выйти в 1/8 финала турнира.

По итогам общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» Доменико Тедеско набрал 12 очков и занял 18-е место. «Ноттингем Форест» заработал 14 очков и расположился на 13-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
