«Фенербахче» Тедеско победил «Ноттингем Форест», но не смог выйти в 1/8 финала ЛЕ

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Ноттингем Форест» (Англия) и «Фенербахче» (Турция). Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий «Фенербахче» Керем Актюркоглу на 22-й минуте. На 48-й минуте форвард оформил дубль, реализовав пенальти. На 68-й минуте полузащитник хозяев Каллум Хадсон-Одои один мяч отыграл, установив окончательный счёт в матче — 2:1.

В первом матче английская команда победила со счётом 3:0, что позволило ей выйти в 1/8 финала турнира.

По итогам общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» Доменико Тедеско набрал 12 очков и занял 18-е место. «Ноттингем Форест» заработал 14 очков и расположился на 13-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.