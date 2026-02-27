Результаты матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 26 февраля

В четверг, 26 февраля, завершились восемь ответных стыковых матчей Лиги конференций сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги конференций 26 февраля:

«Целе» (Словения) – «Дрита» (Косово) – 3:2 (общий счёт – 6:4);

«Риека» (Хорватия) – «Омония» (Кипр) – 3:1 (4:1);

«Фиорентина» (Италия) – «Ягеллония» (Польша) – 2:4 (5:4);

«Самсунспор» (Турция) – «Шкендия» (Северная Македония) – 4:0 (5:0);

«Лозанна» (Швейцария) – «Сигма Оломоуц» (Чехия) – 1:2 (2:3);

«Лех» П (Польша) – КуПС (Финляндия) – 1:0 (3:0);

«Кристал Пэлас» (Англия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – 2:0 (3:1);

АЗ Алкмар (Нидерланды) – «Ноа» (Армения) – 4:0 (4:1).

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша соревнования команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.