Три российских футболиста сыграют в 1/8 финала еврокубков сезона-2025/2026

В 1/8 финала еврокубков сезона-2025/2026 сыграют три российских футболиста.

В Лиге чемпионов выступят голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин.

В Лиге конференций сыграет полузащитник «Целе» Никита Иосифов.

В стыковых матчах завершили участие в турнире полузащитник «Монако» Александр Головин, голкипер «Ноа» Алексей Площадный и полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Финал Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года. Решающим матч Лиги конференций состоится 27 мая.