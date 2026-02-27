«Генк» в овертайме отыгрался с 1:3 в матче с «Динамо» З и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Генк» и «Црвена Звезда». Игра прошла в Генке на стадионе «Сегека Арена» и закончилась со счётом 3:3.

Основное время закончилось со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе загребского клуба забивали Монсеф Бакрар и Лука Стойкович (дважды). За хозяев отличился Йира Сор.

В дополнительное время «Генк» забил дважды. Голы на счету Дзюня Ито и Дана Хейманса. Отметим, на 105-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления Стойковича.

Напомним, первый матч закончился победой «Генка» со счётом 3:1.

Таким образом, «Генк» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Манчестер Юнайтед».