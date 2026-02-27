Скидки
Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:15 Мск
Станкович – о вылете «Црвены Звезды» из ЛЕ: может, кто-то из моих игроков был не в духе

Комментарии

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович прокомментировал вылет команды из розыгрыша Лиги Европы. В ответном матче сербский клуб проиграл «Лиллю» со счётом 2:0 и завершил участие в турнире. В первом матче команда Деяна Станковича выиграла со счётом 1:0.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
0 : 2
ДВ
Лилль
Лилль, Франция
0:1 Жиру – 4'     0:2 Нгой – 99'    

«Я говорил об этом вчера. Они изменят начало игры, усилят давление. Мы к этому адаптировались. Возможно, кто-то из моих игроков был не в настроении. Мы не были в таком настроении, как в Лилле. Больших сюрпризов не было. Просто если оставить быстрой команде немного пространства… Нас ожидала прямая игра, полуконтратаки. Ничего неожиданного не произошло. Мы могли лучше сыграть в эпизоде с первым голом. Думаю, это изменило бы ход матча», — приводит слова Станковича Nezavisne.

В составе «Црвены Звезды» играл экс-защитник ЦСКА и «Локомотива» Наир Тикнизян, проведший на поле 106 минут.

