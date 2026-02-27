Скидки
Кварацхелия высказался о пропущенных голах «ПСЖ» в ответном матче с «Монако» в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия прокомментировал результат ответного матча плей-офф Лиги чемпионов с «Монако». Первая игра закончилась со счётом парижан со счётом 3:2. Ворота «ПСЖ» защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

«Думаю, мы выглядели хорошо. До первого гола «Монако» у нас было много моментов, но это футбол. «Монако» — очень сильная команда в атаке. Они отлично сыграли на контратаках. Во втором тайме мы хорошо вернулись в игру. В конце снова пропустили, и после этого стало немного тяжело. Но во второй половине встречи, считаю, мы проделали хорошую работу. Думали ли мы о вылете? Да, конечно. В футболе возможно всё, а «Монако» очень хорошая команда. Когда они забили, мы немного потеряли уверенность, но затем тренер поговорил с нами в раздевалке, и после этого мы были очень мотивированы, поэтому и провели хороший второй тайм», — приводит слова Кварацхелии Le Figaro.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» или с «Челси».

