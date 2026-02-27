Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч Первой лиги «Чайка» — «СКА-Хабаровск» в Подольске пройдёт без зрителей

Матч Первой лиги «Чайка» — «СКА-Хабаровск» в Подольске пройдёт без зрителей
Комментарии

Матч 22-го тура Пари Первой лиги между «Чайкой» из села Песчанокопское (Ростовская область) и «СКА-Хабаровск» 1 марта пройдёт в подмосковном Подольске без зрителей, сообщают телеграм-канал «Чайки» и телеграм-канал «СКА-Хабаровск» со ссылкой на официальное письмо ФК «Чайка».

Россия — Лига PARI . 22-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Не начался
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее было официально объявлено о временном переезде «Чайки» в Подольск в связи с реконструкцией домашнего стадиона клуба в Песчанокопском.

По итогам осенней части сезона песчанокопцы занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очко в 21 матче. «СКА-Хабаровск» с 29 очками находится на восьмом месте.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Официально
Песчанокопская «Чайка» сообщила о временном переезде в Подольск

Видео: «СКА-Хабаровск» и «Чайка» поделили очки в матче Первой лиги

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android