Матч Первой лиги «Чайка» — «СКА-Хабаровск» в Подольске пройдёт без зрителей

Матч 22-го тура Пари Первой лиги между «Чайкой» из села Песчанокопское (Ростовская область) и «СКА-Хабаровск» 1 марта пройдёт в подмосковном Подольске без зрителей, сообщают телеграм-канал «Чайки» и телеграм-канал «СКА-Хабаровск» со ссылкой на официальное письмо ФК «Чайка».

Ранее было официально объявлено о временном переезде «Чайки» в Подольск в связи с реконструкцией домашнего стадиона клуба в Песчанокопском.

По итогам осенней части сезона песчанокопцы занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очко в 21 матче. «СКА-Хабаровск» с 29 очками находится на восьмом месте.

Материалы по теме Официально Песчанокопская «Чайка» сообщила о временном переезде в Подольск

Видео: «СКА-Хабаровск» и «Чайка» поделили очки в матче Первой лиги