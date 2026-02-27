Скидки
Неймар повторил скандальное празднование Винисиуса в матче Лиги чемпионов

Комментарии

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар после гола в ворота «Васко да Гама» (2:1) повторил скандальное празднование форварда «Реала» Винисиуса Жуниора в Лиге чемпионов.

Бразилия — Серия А . 4-й тур
27 февраля 2026, пятница. 01:00 МСК
Сантос
Окончен
2 : 1
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
1:0 Неймар – 25'     1:1 Barros – 43'     2:1 Неймар – 61'    

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» Винисиус отметился голом на 50-й минуте встречи, после чего отпраздновал, станцевав у углового флага, что не понравилось болельщикам лиссабонской команды. Форвард получил жёлтую карточку после своего празднования.

Позже Винисиус подбежал к главному судье встречи Франсуа Летексье и указал в направлении полузащитника Джанлуки Престианни, с которым ранее у него случилась стычка. После этого арбитр показал жест, сигнализирующий о возможном проявлении расизма.

В дальнейшем УЕФА временно дисквалифицировал аргентинского хавбека за предполагаемое оскорбление вингера мадридского «Реала» на почве расизма.

