«Он пообещал снова сломать меня». Неймар – о конфликте с Мендесом в чемпионате Бразилии
Поделиться
Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар рассказал о конфликте с полузащитником «Васко да Гама» (2:1) соотечественником Тьяго Мендесом во время матча 4-го тура чемпионата Бразилии.
Бразилия — Серия А . 4-й тур
27 февраля 2026, пятница. 01:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
2 : 1
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
1:0 Неймар – 25' 1:1 Barros – 43' 2:1 Неймар – 61'
«Он всегда пытается устроить конфликт. Однажды он уже сломал меня в «Пари Сен-Жермен» и сегодня пообещал сделать это снова. Посмотрим, хватит ли у него мужества сломать меня ещё раз», — приводит слова Неймара Liberta Depte на личной странице в социальной сети X.
Отметим, в матче с «Васко да Гама» Неймар оформил дубль.
Неймар выступает за «Сантос» с 2025 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до декабря 2026 года.
Комментарии
- 27 февраля 2026
-
03:39
-
02:54
-
02:53
-
02:20
-
02:04
-
01:43
-
01:42
-
01:39
-
01:25
-
00:58
-
00:58
-
00:56
-
00:52
-
00:45
-
00:38
-
00:33
-
00:19
-
00:09
-
00:06
- 26 февраля 2026
-
23:46
-
23:35
-
23:34
-
23:30
-
23:25
-
23:23
-
23:19
-
23:09
-
23:00
-
22:48
-
22:45
-
22:45
-
22:38
-
22:34
-
22:19
-
22:12