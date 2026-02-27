Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он пообещал снова сломать меня». Неймар – о конфликте с Мендесом в чемпионате Бразилии

«Он пообещал снова сломать меня». Неймар – о конфликте с Мендесом в чемпионате Бразилии
Комментарии

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар рассказал о конфликте с полузащитником «Васко да Гама» (2:1) соотечественником Тьяго Мендесом во время матча 4-го тура чемпионата Бразилии.

Бразилия — Серия А . 4-й тур
27 февраля 2026, пятница. 01:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
2 : 1
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
1:0 Неймар – 25'     1:1 Barros – 43'     2:1 Неймар – 61'    

«Он всегда пытается устроить конфликт. Однажды он уже сломал меня в «Пари Сен-Жермен» и сегодня пообещал сделать это снова. Посмотрим, хватит ли у него мужества сломать меня ещё раз», — приводит слова Неймара Liberta Depte на личной странице в социальной сети X.

Отметим, в матче с «Васко да Гама» Неймар оформил дубль.

Неймар выступает за «Сантос» с 2025 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до декабря 2026 года.

Материалы по теме
Фото
Неймар повторил скандальное празднование Винисиуса в матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android