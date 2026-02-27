«Он пообещал снова сломать меня». Неймар – о конфликте с Мендесом в чемпионате Бразилии

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар рассказал о конфликте с полузащитником «Васко да Гама» (2:1) соотечественником Тьяго Мендесом во время матча 4-го тура чемпионата Бразилии.

«Он всегда пытается устроить конфликт. Однажды он уже сломал меня в «Пари Сен-Жермен» и сегодня пообещал сделать это снова. Посмотрим, хватит ли у него мужества сломать меня ещё раз», — приводит слова Неймара Liberta Depte на личной странице в социальной сети X.

Отметим, в матче с «Васко да Гама» Неймар оформил дубль.

Неймар выступает за «Сантос» с 2025 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до декабря 2026 года.