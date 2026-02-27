Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин прокомментировал возможный переход Филиппе Коутиньо в ЦСКА

Гришин прокомментировал возможный переход Филиппе Коутиньо в ЦСКА
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб бывшего полузащитника «Барселоны», «Ливерпуля» и «Баварии» Филиппе Коутиньо.

«Я во всю эту историю не верю, но если Коутиньо все‑таки перейдет… Это хороший футболист, который может помочь ЦСКА бороться за чемпионство. Хотя сейчас армейцы усилили состав и никаких приобретений, наверное, не предвидится. Мне кажется пока, что это какая‑то раздутая история, пока я в этот трансфер не верю. Трансферное окно уже закрылось, он свободный агент. Если бы на него был спрос, он уехал бы куда‑нибудь в Испанию или Италию. Какой контракт ему предлагать? ЦСКА здесь нужно будет тратить большие деньги. Если он поможет занять первое место, то никто о деньгах вспоминать не будет, а если его возьмут, он просидит на лавке, ничего не сделав, будет много разговоров. Раньше он, безусловно, был великолепным футболистом. Вопрос в том, приедет он в РПЛ доигрывать и заработать деньги или играть. Ему все‑таки 33 года», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Ранее 33-летний футболист досрочно расторг контракт с «Васко да Гама» из-за давления со стороны болельщиков. На текущий момент Коутиньо является свободным агентом.

Материалы по теме
Коутиньо навряд ли перейдёт в ЦСКА. Он хочет выступать в МЛС или закончить карьеру — ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android