Гришин прокомментировал возможный переход Филиппе Коутиньо в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб бывшего полузащитника «Барселоны», «Ливерпуля» и «Баварии» Филиппе Коутиньо.

«Я во всю эту историю не верю, но если Коутиньо все‑таки перейдет… Это хороший футболист, который может помочь ЦСКА бороться за чемпионство. Хотя сейчас армейцы усилили состав и никаких приобретений, наверное, не предвидится. Мне кажется пока, что это какая‑то раздутая история, пока я в этот трансфер не верю. Трансферное окно уже закрылось, он свободный агент. Если бы на него был спрос, он уехал бы куда‑нибудь в Испанию или Италию. Какой контракт ему предлагать? ЦСКА здесь нужно будет тратить большие деньги. Если он поможет занять первое место, то никто о деньгах вспоминать не будет, а если его возьмут, он просидит на лавке, ничего не сделав, будет много разговоров. Раньше он, безусловно, был великолепным футболистом. Вопрос в том, приедет он в РПЛ доигрывать и заработать деньги или играть. Ему все‑таки 33 года», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Ранее 33-летний футболист досрочно расторг контракт с «Васко да Гама» из-за давления со стороны болельщиков. На текущий момент Коутиньо является свободным агентом.