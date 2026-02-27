Судья Карасёв: вдруг завтра всё закончится и я на ЧМ-2026 ещё поеду?!

Арбитр Сергей Карасёв поделился мнением о том, есть ли у него шансы судить матчи ЧМ-2026 по футболу.

«У меня прошлый сезон, 2024/2025, вышел неудачным. Просто как-то всё навалилось. Есть личные нюансы, объяснять которые не буду. Никогда раньше со мной такого не было, чтобы я два-три раза за сезон отказывался от игр из-за травм или болезни: то температура, то надрыв, то ещё что-то. В этом сезоне я себя чувствую намного лучше, поэтому и результаты пошли вверх. Посмотрим, что будет дальше. Я и в прошлом году, и в позапрошлом говорил, что международная карьера точно закончена. А сейчас думаю: «Блин, да всё может произойти». Может, завтра всё закончится и я на чемпионат мира 2026 года ещё поеду. Ну вдруг?! Скажут: всё открывается — давайте. И я, кстати, ничему не удивлюсь — настолько стремительно всё меняется. Просто живём каждый день, утром просыпаемся, тренируемся, а что будет завтра — посмотрим», — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

