Российский арбитр Карасёв рассказал о работе на Суперкубке Кувейта по футболу

46-летний российский рефери ФИФА Сергей Карасёв рассказал, как отсудил финал Суперкубка Кувейта.

«Кувейт часто приглашал наших судей. Коллеги ездили, а у меня не получалось по разным причинам. Сейчас Милорад [Мажич] позвонил, попросил съездить. Говорю: «Супер, поеду». Это было 1 февраля. До этого была Аравия, а прямо из Кувейта перелетел в Эмираты. Два дня там, отработал — и домой.

Всё прошло здорово. Классный, новый стадион на 60 тысяч зрителей. Правда, заполнился он примерно на треть, но атмосфера всё равно была праздничная. У них Суперкубок проводится по той же схеме, что в Италии, Испании: полуфиналы, финал. Меня предупреждали, что футбол в Кувейте достаточно жёсткий, но игра получилась корректной — обошёлся вообще без жёлтых карточек. 1:1 — и по пенальти «Аль-Кадсия» победила «Кувейт» — для финала идеальный сценарий. После матча судейскую бригаду наряду с футболистами местные шейхи медалями наградили.

Иностранных ассистентов в Кувейте не приглашают — только главного и VAR. Мне у монитора помогал Кирилл Левников. А помощниками на линии работали местные арбитры ФИФА. Кирилл до этого уже судил в Кувейте, но там был другой размах: матч чемпионата, маленький стадион — не так торжественно. А тут — прямо красиво», — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

