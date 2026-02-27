Гол Жиру в ворота «Црвены Звезды» Станковича – в видеообзоре матча Лиги Европы

«Лилль» обыграл «Црвену Звезду» в ответном матче плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой», которую возглавляет Деян Станкович. Матч закончился победой французского клуба со счётом 2:0. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В составе победителей забивали Оливье Жиру и Натан Нгой.

В составе «Црвены Звезды» играл экс-защитник ЦСКА и «Локомотива» Наир Тикнизян, проведший на поле 106 минут.

В первом матче команда Деяна Станковича выиграла со счётом 1:0. Таким образом, «Лилль» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Црвена Звезда» завершила участие в турнире.

Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги Европы состоится 27 февраля в Ньоне (Швейцария). Церемония начнётся в 14:00 мск. Матчи 1/8 финала запланированы на 12 и 19 марта 2026 года.