«Ланус» выиграл в овертайме у «Фламенго» и стал обладателем Рекопы Южной Америки-2026

Завершился ответный матч Рекопы Южной Америки сезона-2025/2026, в котором встречались «Фламенго» (Рио-де-Жанейро, Бразилия) и «Ланус» (Ланус, Аргентина). Игра прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и закончилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме. В первом матче победил «Ланус» (1:0).
В составе хозяев забитыми мячами отметились Хиорхьян де Арраскаета и Жоржиньо (оба гола были забиты с пенальти).
У гостей голы на счету Родриго Кастильо, Хосе Канале и Дилан Акино.
В двухматчевом противостоянии сильнее оказался «Ланус» (1:0, 3:2). Аргентинский клуб впервые выиграл турнир.
Напомним, что Рекопа Южной Америки — это аналог Суперкубка Европы, здесь играют обладатели Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.
Чаще всех обладателем турнира становился аргентинский клуб «Бока Хуниорс» (4 раза).
- 27 февраля 2026
-
06:16
-
04:51
-
03:53
-
03:39
-
02:54
-
02:53
-
02:20
-
02:04
-
01:43
-
01:42
-
01:39
-
01:25
-
00:58
-
00:58
-
00:56
-
00:52
-
00:45
-
00:38
-
00:33
-
00:19
-
00:09
-
00:06
- 26 февраля 2026
-
23:46
-
23:35
-
23:34
-
23:30
-
23:25
-
23:23
-
23:19
-
23:09
-
23:00
-
22:48
-
22:45
-
22:45
-
22:38