Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ланус» выиграл в овертайме у «Фламенго» и стал обладателем Рекопы Южной Америки-2026

«Ланус» выиграл в овертайме у «Фламенго» и стал обладателем Рекопы Южной Америки-2026
Комментарии

Завершился ответный матч Рекопы Южной Америки сезона-2025/2026, в котором встречались «Фламенго» (Рио-де-Жанейро, Бразилия) и «Ланус» (Ланус, Аргентина). Игра прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и закончилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме. В первом матче победил «Ланус» (1:0).

Рекопа Южной Америки — 2026 . Финал. 2-й матч
27 февраля 2026, пятница. 03:30 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 3
ДВ
Ланус
Ланус, Аргентина
0:1 Кастильо – 29'     1:1 Арраскаета – 37'     2:1 Жоржиньо – 85'     2:2 Канале – 118'     2:3 Акино – 120+2'    

В составе хозяев забитыми мячами отметились Хиорхьян де Арраскаета и Жоржиньо (оба гола были забиты с пенальти).

У гостей голы на счету Родриго Кастильо, Хосе Канале и Дилан Акино.

В двухматчевом противостоянии сильнее оказался «Ланус» (1:0, 3:2). Аргентинский клуб впервые выиграл турнир.

Напомним, что Рекопа Южной Америки — это аналог Суперкубка Европы, здесь играют обладатели Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.

Чаще всех обладателем турнира становился аргентинский клуб «Бока Хуниорс» (4 раза).

Материалы по теме
Топ-события пятницы: возвращение РПЛ, хоккей, финал Кубка России по биатлону и теннис
Топ-события пятницы: возвращение РПЛ, хоккей, финал Кубка России по биатлону и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android