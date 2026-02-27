«Ланус» выиграл в овертайме у «Фламенго» и стал обладателем Рекопы Южной Америки-2026

Завершился ответный матч Рекопы Южной Америки сезона-2025/2026, в котором встречались «Фламенго» (Рио-де-Жанейро, Бразилия) и «Ланус» (Ланус, Аргентина). Игра прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и закончилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме. В первом матче победил «Ланус» (1:0).

В составе хозяев забитыми мячами отметились Хиорхьян де Арраскаета и Жоржиньо (оба гола были забиты с пенальти).

У гостей голы на счету Родриго Кастильо, Хосе Канале и Дилан Акино.

В двухматчевом противостоянии сильнее оказался «Ланус» (1:0, 3:2). Аргентинский клуб впервые выиграл турнир.

Напомним, что Рекопа Южной Америки — это аналог Суперкубка Европы, здесь играют обладатели Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.

Чаще всех обладателем турнира становился аргентинский клуб «Бока Хуниорс» (4 раза).