Главная Футбол Новости

Тибо Куртуа рассказал, кого бы он предпочёл в соперники в следующем раунде Лиги чемпионов

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, кого бы он предпочёл в соперники — «Спортинг» или «Манчестер Сити» — в следующем раунде Лиги чемпионов.

«Обе команды сильны. «Спортинг» отлично выступает в Португалии, а с «Сити» у нас уже долгая история противостояний. Посмотрим, как сложится жребий», — приводит слова бельгийского вратаря официальный сайт мадридского «Реала».

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «сливочные» набрали 15 очков и расположились на девятой строчке. В стыковых матчах раунда плей-офф испанцы победили «Бенфику» (1:0, 2:1). В 1/8 финала турнира «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

