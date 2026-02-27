Тибо Куртуа прокомментировал танцы Винисиуса Жуниора во время празднования голов

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о танце форварда клуба Винисиуса Жуниора во время празднования гола в стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Бенфикой» (2:1).
«Я находился далеко и сначала не заметил, но на стадионе всегда наблюдаю за ним и радуюсь вместе с ним. Иногда в воротах остаёшься один, поэтому такие моменты придают эмоций. Я рад, что он забивает и празднует», — приводит слова бельгийского вратаря официальный сайт мадридского «Реала».
В стыковых матчах раунда плей-офф испанцы победили «Бенфику» (1:0, 2:1). В 1/8 финала турнира «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом».
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
- 27 февраля 2026
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:35
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
07:30
-
07:10
-
06:16
-
04:51
-
03:53
-
03:39
-
02:54
-
02:53
-
02:20
-
02:04
-
01:43
-
01:42
-
01:39
-
01:25
-
00:58
-
00:58
-
00:56
-
00:52
-
00:45
-
00:38
-
00:33
-
00:19
-
00:09
-
00:06
- 26 февраля 2026
-
23:46