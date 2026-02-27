Скидки
Арбитр Карасёв признался, что был близок к тому, чтобы бросить судейство

Арбитр Сергей Карасёв рассказал, что был на грани того, чтобы бросить судейство.

«Читал недавно, что капитан «Барселоны» Араухо некоторое время не играл из-за депрессии. Такое состояние, наверное, бывает время от времени почти у всех. Такого, чтобы не хотелось выходить на поле, у меня не было. Я пару раз хотел заканчивать судить, но по другим причинам. Я просто не чувствовал прогресса — застрял во второй лиге. Проходит год, два, три — и ничего не происходит. Я стараюсь оттуда вырваться, а не получается. У меня образование высшее юридическое, в банке работал. Посещали мысли вернуться в эту сферу. Лет 25 мне было. Но я перетерпел тот период и уже в 2004 году начал работать на линии в Премьер-Лиге», — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
