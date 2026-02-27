«Подошёл Моуринью: «Здравствуйте, Сергей, Игорь, Максим». Карасёв — о встречах с великими

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился воспоминаниями о встречах с великими тренерами.

«Встреч было много — негатива никогда не было. Мы с Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным проехали всю Европу. Судили в Виго полуфинал Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед». Перед игрой подошёл Моуринью — всех по именам назвал! «Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Максим, Сергей. Желаю вам удачи». Представляете, насколько профессиональный подход? Каждому же человеку приятно, когда к нему по имени обращаются. А в игре — ноль вопросов. Хотя человек знаменитый, своеобразный. И таких примеров много. Сейчас в Саудовской Аравии Симоне Индзаги, тоже большая звезда, после игры поблагодарил: «Сергей, спасибо». Такое отношение очень приятно», — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.