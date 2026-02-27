Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, возобновляется сезон Мир Российской Премьер-Лиги. В этот день пройдёт один матч высшего российского первенства.

Расписание матчей Российской Премьер-Лиги на 27 февраля:

19:30. «Зенит» — «Балтика».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков после 18 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 37 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (12).

Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».