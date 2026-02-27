«Зенит» — «Балтика»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 27 февраля, состоится первый матч 19-го тура Мир РПЛ, в котором сыграют санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков после 18 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 37 очками. «Балтика» — пятая (35).

Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (12).