Зенит — Балтика: во сколько начало матча 19-го тура РПЛ сезона-2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Балтика»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 27 февраля, состоится первый матч 19-го тура Мир РПЛ, в котором сыграют санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков после 18 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 37 очками. «Балтика» — пятая (35).

Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (12).

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
