Расписание матчей 22-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Сегодня, 27 февраля, матчем «Факел» — «Урал» откроется 22-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 22-го тура Первой лиги
Пятница, 27 февраля:
17:00. «Факел» – «Урал»;
18:00. «КАМАЗ» – «Арсенал» Тула.
Суббота, 28 февраля:
13:00. «Сокол» – «Челябинск»;
16:00. «Спартак» Кострома – «Ротор»;
17:30. «Нефтехимик» – «Уфа».
Воскресенье, 1 марта:
11:00. «Енисей» – «Волга»;
15:00. «Черноморец» – «Торпедо» Москва;
16:00. «Чайка» – «СКА-Хабаровск».
Понедельник, 2 марта:
19:30. «Родина» – «Шинник».
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 48 очков. На второй строчке располагается «Урал» (41). Тройку лидеров замыкает «Родина» (36). На последнем, 18-м месте находится «Чайка» (12). «Сокол» — 17-й (16), а «Уфа» — 16-я (20).