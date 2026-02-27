Расписание матчей 22-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Сегодня, 27 февраля, матчем «Факел» — «Урал» откроется 22-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 22-го тура Первой лиги

Пятница, 27 февраля:

17:00. «Факел» – «Урал»;

18:00. «КАМАЗ» – «Арсенал» Тула.

Суббота, 28 февраля:

13:00. «Сокол» – «Челябинск»;

16:00. «Спартак» Кострома – «Ротор»;

17:30. «Нефтехимик» – «Уфа».

Воскресенье, 1 марта:

11:00. «Енисей» – «Волга»;

15:00. «Черноморец» – «Торпедо» Москва;

16:00. «Чайка» – «СКА-Хабаровск».

Понедельник, 2 марта:

19:30. «Родина» – «Шинник».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 48 очков. На второй строчке располагается «Урал» (41). Тройку лидеров замыкает «Родина» (36). На последнем, 18-м месте находится «Чайка» (12). «Сокол» — 17-й (16), а «Уфа» — 16-я (20).