Орлов рассказал, как «Балтика» будет играть против «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ

Орлов рассказал, как «Балтика» будет играть против «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как «Балтика» будет играть против «Зенита» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Он считает, что команда сохранит свой стиль с первой части сезона. Также Орлов подчеркнул, что калининградцам удалось сохранить состав в зимнее трансферное окно.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
— Вариантов немного, их всего три: победа, ничья, поражение. Ожидания, что «Балтика» будет играть так, как она и играла: прессинг по всему полю, на всех участках поля борьба, при возможности атаковать. У них практически вся команда сохранилась, Саусь не главный футболист команды. Остальные все на месте, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

