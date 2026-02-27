Орлов рассказал, как «Балтика» будет играть против «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как «Балтика» будет играть против «Зенита» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Он считает, что команда сохранит свой стиль с первой части сезона. Также Орлов подчеркнул, что калининградцам удалось сохранить состав в зимнее трансферное окно.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Вариантов немного, их всего три: победа, ничья, поражение. Ожидания, что «Балтика» будет играть так, как она и играла: прессинг по всему полю, на всех участках поля борьба, при возможности атаковать. У них практически вся команда сохранилась, Саусь не главный футболист команды. Остальные все на месте, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
