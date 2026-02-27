Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Арбитр Карасёв рассказал, почему с 2022 года не обновлял аккаунт в соцсетях

Арбитр Карасёв рассказал, почему с 2022 года не обновлял аккаунт в соцсетях
Комментарии

46-летний российский рефери ФИФА Сергей Карасёв объяснил, почему перестал вести аккаунт в социальной сети. Его страница не обновляется с 2022 года.

— Ваш аккаунт в запрещённой ныне соцсети пользовался большой популярностью — почти 26 тысяч подписчиков. Не жалко было забрасывать?
— Эта страница создавалась в кооперации с РФС. Была идея показать судью как обычного человека: как живёт, что ест, чем занимается в повседневной жизни. Мне показали, как технически «пилить контент», и я добросовестно вёл этот аккаунт, хотя в целом соцсети меня не очень интересуют. Это новое поколение выкладывает посты, как они едят, пьют и так далее, а я уже старенький для этого (улыбается). Я всю жизнь жил без этого и дальше проживу. Однако, не скрою, было приятно читать комментарии молодых людей, что мой пример вдохновил их на выбор судейской профессии. В этом вижу самый большой плюс от своего «блогерства», — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

