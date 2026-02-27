Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, откроется 22-й тур Лиги Pari. В этот день пройдут две встречи в рамках второго по силе российского дивизиона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр Первой лиги на 27 февраля.

Расписание матчей Первой лиги на 27 февраля:

17:00. «Факел» – «Урал»;

18:00. «КАМАЗ» – «Арсенал» Тула.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 48 очков. На второй строчке располагается «Урал» (41). Тройку лидеров замыкает «Родина» (36). На последнем, 18-м месте находится «Чайка» (12). «Сокол» — 17-й (16), а «Уфа» — 16-я (20).