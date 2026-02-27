Скидки
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу сезона-2025/2026

Расписание матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу — 2025/2026
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, стартует 28-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр тура.

Расписание матчей 28-го тура АПЛ

Пятница, 27 февраля:

23:00. «Вулверхэмптон» – «Астон Вилла».

Суббота, 28 февраля:

15:30. «Борнмут» – «Сандерленд»;
18:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Эвертон»;
18:00. «Ливерпуль» – «Вест Хэм Юнайтед»;
18:00. «Бёрнли» – «Брентфорд»;
20:30. «Лидс Юнайтед» – «Манчестер Сити».

Воскресенье, 1 марта:

17:00. «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»;
17:00. «Фулхэм» – «Тоттенхэм Хотспур»;
17:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Ноттингем Форест»;
19:30. «Арсенал» – «Челси».

Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал».

