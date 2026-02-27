Расписание матчей 19-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 27 февраля, возобновляется официальный сезон в российском футболе. Матч между «Зенитом» и «Балтикой» откроет 19-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 19-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 19-го тура РПЛ (время — московское)

27 февраля, пятница:

19:30. «Зенит» — «Балтика».

28 февраля, суббота:

12:00. «Оренбург» — «Акрон»;

14:30. «Краснодар» — «Ростов»;

17:00. «Локомотив» — «Пари НН»;

19:30. «Динамо» Мх — «Рубин».

1 марта, воскресенье:

13:00. «Динамо» Москва — «Крылья Советов»;

16:30. «Сочи» — «Спартак»;

19:00. «Ахмат» — ЦСКА.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». На втором месте идёт «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив».