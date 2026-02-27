Расписание матчей 19-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 27 февраля, возобновляется официальный сезон в российском футболе. Матч между «Зенитом» и «Балтикой» откроет 19-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 19-го тура чемпионата России по футболу.
Расписание матчей 19-го тура РПЛ (время — московское)
27 февраля, пятница:
- 19:30. «Зенит» — «Балтика».
28 февраля, суббота:
- 12:00. «Оренбург» — «Акрон»;
- 14:30. «Краснодар» — «Ростов»;
- 17:00. «Локомотив» — «Пари НН»;
- 19:30. «Динамо» Мх — «Рубин».
1 марта, воскресенье:
- 13:00. «Динамо» Москва — «Крылья Советов»;
- 16:30. «Сочи» — «Спартак»;
- 19:00. «Ахмат» — ЦСКА.
Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». На втором месте идёт «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив».
