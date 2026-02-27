Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 19-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 19-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, возобновляется официальный сезон в российском футболе. Матч между «Зенитом» и «Балтикой» откроет 19-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 19-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 19-го тура РПЛ (время — московское)

27 февраля, пятница:

  • 19:30. «Зенит» — «Балтика».

28 февраля, суббота:

  • 12:00. «Оренбург» — «Акрон»;
  • 14:30. «Краснодар» — «Ростов»;
  • 17:00. «Локомотив» — «Пари НН»;
  • 19:30. «Динамо» Мх — «Рубин».

1 марта, воскресенье:

  • 13:00. «Динамо» Москва — «Крылья Советов»;
  • 16:30. «Сочи» — «Спартак»;
  • 19:00. «Ахмат» — ЦСКА.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». На втором месте идёт «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив».

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Материалы по теме
Масштабное превью РПЛ. Итоги зимы, трансферы, составы и коэффициент сложности календаря
Масштабное превью РПЛ. Итоги зимы, трансферы, составы и коэффициент сложности календаря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android