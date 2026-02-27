Скидки
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2025/2026

Расписание матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу — 2025/2026
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, откроется 26-й тур испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр тура.

Расписание матчей 26-го тура Ла Лиги

Пятница, 27 февраля:

23:00. «Леванте» – «Алавес».

Суббота, 28 февраля:

16:00. «Райо Вальекано» – «Атлетик» Бильбао;
18:15. «Барселона» – «Вильярреал»;
20:30. «Мальорка» – «Реал Сосьедад»;
23:00. «Овьедо» – «Атлетико» Мадрид.

Воскресенье, 1 марта:

16:00. «Эльче» – «Эспаньол»;
18:15. «Валенсия» – «Осасуна»;
20:30. «Бетис» – «Севилья»;
23:00. «Жирона» – «Сельта».

Понедельник, 2 марта:

23:00. «Реал» Мадрид – «Хетафе».

Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Барселона».

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
