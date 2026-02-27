Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Сегодня, 27 февраля, состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Мероприятие традиционно пройдёт в швейцарском Ньоне, где находится штаб-квартира УЕФА. Начало церемонии запланировано на 14:00 по московскому времени.

В прямом эфире жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов покажет официальный сайт УЕФА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Напомним, матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 марта (первые) и 17-18 марта (ответные). Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.