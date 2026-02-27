Арбитр Карасёв подробно объяснил частые изменения в правилах футбола

Российский рефери ФИФА Сергей Карасёв объяснил, почему в футболе часто меняются судейские трактовки похожих эпизодов.

— Тренеры часто жалуются, что перестают понимать разные трактовки похожих эпизодов. Сами судьи успевают за постоянными нововведениями?

— Приходится успевать. Информации-то много приходит, и мы её раньше получаем. Я понимаю футболистов и тренеров: им надо своими делами заниматься, улучшать тренировочный процесс, тактику. А мы постоянно смотрим клипы, изучаем изменения. В паузы сборных на коротких, двухдневных сборах рассматриваем все нововведения, пытаемся через себя пропускать рекомендации ФИФА с УЕФА. Когда ты постоянно в процессе, это быстрее и легче усваивается. Футболистам и экспертам в этом плане тяжелее — изменений реально много.

Не думайте, что в IFAB [Международный совет футбольных ассоциаций] вдруг проснулись, сели и такие: «А давайте чего-нибудь придумаем». Нет, так не бывает. За последние пять лет действительно очень много поменялось.

В каждой национальной ассоциации время от времени случаются моменты, которые не знают, как трактовать. У нас — в том числе. Бывают один-два эпизода за сезон, в которых даже нам, судьям, разобраться сложно. Все эти моменты собираются и отправляются в IFAB. Поступающие со всего мира клипы там раскладывают по соответствующим папкам: офсайды — сюда, игра рукой — сюда и так далее. Когда единичные случаи образуют уже устойчивые тренды и тенденции, IFAB рассматривает их и вносит изменения в трактовки. Естественно, делается это с целью улучшить футбол. Например, раньше вратарю позволялось держать мяч в руках шесть секунд, но за этим никто особо не следил. Это же надо свободный удар назначить — а вдруг с него забьют? Никто не решался на прецедент. Это же колоссальная ответственность. Теперь за затяжки дольше восьми секунд будут наказывать — всё ради увеличения чистого времени игры. Это только один из примеров. Несколько лет назад стали ломать носы, скулы локтями, незаметно наступать соперникам на ноги. IFAB вынужден реагировать на всё новые и новые проявления неспортивной игры. Просто в какой-то момент изменений назрело так много, что они хлынули потоком.

Тренерский штаб любого большого клуба сегодня включает массу профильных специалистов — по вратарям, защитникам, нападающим; по физике, тактике, стандартам. Все очень умные люди, с хорошим образованием. А в футбольных правилах, как и в любом законе, есть бреши. Это вот такая тоненькая книжечка. Естественно, там можно лазейку найти. Вот профильные клубные специалисты их и выискивают. Не запрещено — значит, разрешено.

Например, ставят игроков за линию офсайда. Они будто бы не влияют на эпизод — просто чуть-чуть блокируют чужих защитников. Тем временем нападающий выбегает из правильного положения и за счёт этих блоков получает преимущество. Когда критическая масса таких пограничных эпизодов накапливается, в ФИФА озадачиваются ими: надо решить, — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

