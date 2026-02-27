Министр спорта РФ поздравил Семака с днём рождения. Ранее он заявлял, что не знает тренера

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил с днём рождения главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Сегодня, 27 февраля, специалисту исполняется 50 лет. Интересно, что ранее, в рамках дискуссии по ужесточению лимита на легионеров, Дегтярёв заявлял, что не знает, кто такой Семак.

«От всего спортивного сообщества поздравляю вас с юбилеем! В профессиональном спорте вы редкий пример специалиста, который состоялся на самом высоком уровне и как результативный игрок, и как успешный тренер. Вы стали многократным чемпионом России и в том и в другом качестве, по праву вписали себя в историю футбола. Несмотря на то что вы успешно выступали в разных клубах, включая зарубежные, именно «Зенит» стал командой, в которой прошла большая часть вашей карьеры. С 2018 года под вашим руководством клуб шесть раз подряд становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка страны. Желаю Вам, Сергей Богданович, веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту — это то, что нас объединяет», — приводит слова Дегтярёва «Коммерсантъ».