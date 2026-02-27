Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Министр спорта РФ поздравил Семака с днём рождения. Ранее он заявлял, что не знает тренера

Министр спорта РФ поздравил Семака с днём рождения. Ранее он заявлял, что не знает тренера
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил с днём рождения главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Сегодня, 27 февраля, специалисту исполняется 50 лет. Интересно, что ранее, в рамках дискуссии по ужесточению лимита на легионеров, Дегтярёв заявлял, что не знает, кто такой Семак.

«От всего спортивного сообщества поздравляю вас с юбилеем! В профессиональном спорте вы редкий пример специалиста, который состоялся на самом высоком уровне и как результативный игрок, и как успешный тренер. Вы стали многократным чемпионом России и в том и в другом качестве, по праву вписали себя в историю футбола. Несмотря на то что вы успешно выступали в разных клубах, включая зарубежные, именно «Зенит» стал командой, в которой прошла большая часть вашей карьеры. С 2018 года под вашим руководством клуб шесть раз подряд становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка страны. Желаю Вам, Сергей Богданович, веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту — это то, что нас объединяет», — приводит слова Дегтярёва «Коммерсантъ».

Материалы по теме
«Самый большой страх — потерять рассудок». Откровения Семака — не только о «Зените»
Эксклюзив
«Самый большой страх — потерять рассудок». Откровения Семака — не только о «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android