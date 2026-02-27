Скидки
Суд вынес приговор экс-председателю «Локомотива» по делу о заказных убийствах

Суд вынес приговор экс-председателю «Локомотива» по делу о заказных убийствах
Комментарии

Одинцовский городской суд приговорил к 10 годам экс-главу совета директоров московского «Локомотива» Сергея Липатова по делу о заказных убийствах. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«Назначить Липатову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — приводит слова судьи Зоси Духновской источник.

Ранее стало известно, что Липатов, занимавший пост председателя совета директоров «Локомотива» с 2002 по 2010 год, находится под следствием по уголовному делу о заказных убийствах, связанных с миллиардером Валерием Цимбаевым. Помимо руководящей должности в «Локомотиве», Липатов занимал пост председателя совета директоров «Транстелекома» и был совладельцем Межтрастбанка.

Комментарии
