Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Джикии в Турции рассказал о ситуации игрока в «Антальяспоре»

Представитель Джикии в Турции рассказал о ситуации игрока в «Антальяспоре»
Комментарии

Футбольный агент Малик Арутюнов, специализирующийся на турецком рынке, рассказал о ситуации защитника Георгия Джикии в «Антальяспоре».

«У Джикии всё хорошо. В клубе были задержки по зарплате. За ноябрь закрыли. На днях закроют долги за декабрь и январь. По финансам были небольшие проблемы, но сейчас вроде налаживается. «Антальяспору» предстоит борьба за выживание — впереди 11 матчей.

Думаю, что Джикия выйдет в стартовом составе в матче с «Фенербахче». Я считаю его сильнейшим защитником в «Антальяспоре». У клуба уже третий тренер, и у каждого своё видение. Но травма Георгия, которую он получил в ноябре в товарищеском матче, затянулась. Декабрь, январь, потом он начал подготовку ко второй части чемпионата. Сейчас Джикия готов. То, что он не играл, связано с травмой. Восстанавливался и набирал форму. Новый тренер Угурлу разговаривал с Джикией и сказал, что рассчитывает на него. Думаю, Джикия скоро начнёт играть», — сказал Арутюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Джикии рассказал, почему Георгий перестал играть в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android