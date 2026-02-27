Представитель Джикии в Турции рассказал о ситуации игрока в «Антальяспоре»

Футбольный агент Малик Арутюнов, специализирующийся на турецком рынке, рассказал о ситуации защитника Георгия Джикии в «Антальяспоре».

«У Джикии всё хорошо. В клубе были задержки по зарплате. За ноябрь закрыли. На днях закроют долги за декабрь и январь. По финансам были небольшие проблемы, но сейчас вроде налаживается. «Антальяспору» предстоит борьба за выживание — впереди 11 матчей.

Думаю, что Джикия выйдет в стартовом составе в матче с «Фенербахче». Я считаю его сильнейшим защитником в «Антальяспоре». У клуба уже третий тренер, и у каждого своё видение. Но травма Георгия, которую он получил в ноябре в товарищеском матче, затянулась. Декабрь, январь, потом он начал подготовку ко второй части чемпионата. Сейчас Джикия готов. То, что он не играл, связано с травмой. Восстанавливался и набирал форму. Новый тренер Угурлу разговаривал с Джикией и сказал, что рассчитывает на него. Думаю, Джикия скоро начнёт играть», — сказал Арутюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.