Главная Футбол Новости

Гершкович: «Балтика» не остановится и попортит нервы соперникам

Гершкович: «Балтика» не остановится и попортит нервы соперникам
Комментарии

Чемпион СССР по футболу, член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович поделился ожиданиями от выступлений «Балтики» во второй части сезона Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Надеюсь, интрига в РПЛ будет до конца. Есть основания так думать. Четыре-пять команд готовы вступить в борьбу за чемпионство. Особенно первая пятёрка — у «Зенита» и ЦСКА есть усиления. Эти команды наряду с «Краснодаром» и «Локомотивом» будут бороться. Интересно, что будет с «Балтикой». Есть ощущение, что команда не остановится и попортит нервы соперникам», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

