«Бесконечная гордость!» «Зенит» трогательно поздравил Семака с юбилеем

Пресс-служба «Зенита» поздравила главного тренера команды Сергея Семака с днём рождения. Сегодня, 27 февраля, специалист празднует 50-летний юбилей.

«Сергею Семаку — 50! 27 февраля отмечает свой юбилей главный тренер сине-бело-голубых.

Сергей Богданович, сегодняшний день — праздничный для всей нашей огромной сине-бело-голубой семьи. Мы рады поздравить Вас с юбилеем и благодарим от всей души за неисчислимое количество счастливых моментов, победных эмоций и бесконечную гордость за наш с Вами «Зенит»! Будьте здоровы и продолжайте быть примером для подражания! С днем рождения!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.