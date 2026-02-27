Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Болельщики прорвались на поле и повалили Лионеля Месси на газон, пытаясь обнять

Болельщики прорвались на поле и повалили Лионеля Месси на газон, пытаясь обнять
Комментарии

Нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси повалили на землю во время товарищеского матча американской команды с «Индепендьенте дель Валле». В концовке встречи вокруг аргентинца собралось несколько фанатов, а один из них подбежал к Месси и начал его обнимать. Молодого человека попытался оттащить охранник, но в итоге все рухнули на газон.

Лионелю Месси 38 лет. За «Интер» он выступает с лета 2023 года. Действующий контракт аргентинского нападающего с клубом рассчитан до конца декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Месси в € 15 млн.

