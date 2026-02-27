Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Футбол

Футбольный агент объяснил отставку тренера турецкого клуба, где играют Чалов и Макаров

Футбольный агент объяснил отставку тренера турецкого клуба, где играют Чалов и Макаров
Комментарии

Футбольный агент Малик Арутюнов, специализирующийся на турецком рынке, объяснил отставку тренера «Кайсериспора» Радомира Джаловича. За «Кайсериспор» выступают российские футболисты Фёдор Чалов и Денис Макаров.

— Можете объяснить ситуацию с увольнением тренера Джаловича из «Кайсериспора»?
— В Турции это нормально. Если не ошибаюсь, его уволили перед игрой, а не после победного матча. Такова судьба тренерская. Не знаю, скажется ли это на попадании в состав Чалова, Макарова и Онугхи. От них зависит. У «Кайсериспора» есть финансовые проблемы. Порядка семи команд будут бороться за выживание в чемпионате Турции, — сказал Арутюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

