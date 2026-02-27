Гол на 30-й секунде — в видеообзоре матча Лиги Европы «Штутгарт» — «Селтик»

Накануне состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Штутгарт» (Германия) и «Селтик» (Шотландия). Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный гол в матче забил Люк Маккоуэн. Полузащитник гостей отличился в самом начале встречи, на первой минуте.

В первом матче «Штутгарт» разгромил «Селтик» (4:1). Таким образом, немецкая команда победила с общим счётом 4:2 и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.