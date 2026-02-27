Скидки
Сборная России проведёт матч с Никарагуа в Краснодаре

Комментарии

Пресс-служба РФС объявила, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Никарагуа в Краснодаре. Игра состоится 27 марта. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 мск.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Перу (1:1), а также уступили Чили (0:2).

По состоянию на середину января 2026 года сборная Никарагуа занимала 131-е место в рейтинге ФИФА.

