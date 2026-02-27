Скидки
Главная Футбол Новости

Красивые сейвы вратарей — в видеообзоре матча Лиги Европы «Болонья» — «Бранн»

Красивые сейвы вратарей — в видеообзоре матча Лиги Европы «Болонья» — «Бранн»
Накануне состоялся ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Болонья» (Италия) и «Бранн» (Норвегия). Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бенуа Бастьен. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу команды хозяев поля.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
1 : 0
Бранн
Берген, Норвегия
1:0 Мариу – 56'    
Удаления: нет / Лунги Сёренсен – 37'

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В первом тайме, на 37-й минуте, полузащитник норвежской команды Якоб Лунги Сёренсен получил красную карточку. Во втором тайме, на 56-й минуте, полузащитник хозяев поля Жоау Мариу открыл счёт.

В первой встрече «Болонья» обыграла «Бранн» со счётом 1:0. Таким образом, итальянская команда победила в двухматчевом противостоянии и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
