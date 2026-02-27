Ошибка вратаря, удаление за удар в лицо и шесть голов — в обзоре матча «Генк» — «Динамо» З

Накануне состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Генк» и «Црвена Звезда». Игра прошла в Генке на стадионе «Сегека Арена» и закончилась со счётом 3:3.
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Основное время закончилось со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе загребского клуба забивали Монсеф Бакрар и Лука Стойкович (дважды). За хозяев отличился Йира Сор.
В дополнительное время «Генк» забил дважды. Голы на счету Дзюни Ито и Дана Хейманса. Отметим, что на 105-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления Стойковича.
Напомним, первый матч закончился победой «Генка» со счётом 3:1.
Таким образом, «Генк» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Манчестер Юнайтед».
- 27 февраля 2026
-
13:00
-
13:00
-
12:40
-
12:24
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:55
-
11:46
-
11:45
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:22
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:01
-
10:56
-
10:45
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:35
-
10:22
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:39