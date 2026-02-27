Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Ошибка вратаря, удаление за удар в лицо и шесть голов — в обзоре матча «Генк» — «Динамо» З
Накануне состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Генк» и «Црвена Звезда». Игра прошла в Генке на стадионе «Сегека Арена» и закончилась со счётом 3:3.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Генк
Генк, Бельгия
Окончен
3 : 3
ДВ
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 Бакрар – 45+2'     1:1 Сор – 51'     1:2 Стойкович – 57'     1:3 Стойкович – 75'     2:3 Перес-Винлёф – 101'     3:3 Хейманс – 114'    
Удаления: нет / Стойкович – 105'

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Основное время закончилось со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе загребского клуба забивали Монсеф Бакрар и Лука Стойкович (дважды). За хозяев отличился Йира Сор.

В дополнительное время «Генк» забил дважды. Голы на счету Дзюни Ито и Дана Хейманса. Отметим, что на 105-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления Стойковича.

Напомним, первый матч закончился победой «Генка» со счётом 3:1.

Таким образом, «Генк» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Манчестер Юнайтед».

