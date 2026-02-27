Гершкович: верю в Галактионова — его тренерский путь доказывает, что он прибавляет

Чемпион СССР по футболу, член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович высказался о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове.

«Я нигде не читал, чтобы руководство «Локомотива» высказало сомнение в Галактионове. Не слышал, чтобы ему ставили ультиматум. Команду долгое время возглавляет Нагорных — ответственный и грамотный специалист. Не думаю, что он мог позволить поставить тренеру условия. Верю в Галактионова. Это наш специалист. Его тренерский путь доказывает, что он прибавляет в мастерстве. Надеюсь, что «Локомотив» в этом сезоне окажет серьёзное сопротивление», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.