Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гершкович: верю в Галактионова — его тренерский путь доказывает, что он прибавляет

Гершкович: верю в Галактионова — его тренерский путь доказывает, что он прибавляет
Комментарии

Чемпион СССР по футболу, член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович высказался о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове.

«Я нигде не читал, чтобы руководство «Локомотива» высказало сомнение в Галактионове. Не слышал, чтобы ему ставили ультиматум. Команду долгое время возглавляет Нагорных — ответственный и грамотный специалист. Не думаю, что он мог позволить поставить тренеру условия. Верю в Галактионова. Это наш специалист. Его тренерский путь доказывает, что он прибавляет в мастерстве. Надеюсь, что «Локомотив» в этом сезоне окажет серьёзное сопротивление», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Где его мужское начало?!» Наир Тикнизян — о Михаиле Галактионове
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android