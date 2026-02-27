Скидки
Главная Футбол Новости

Футбольный агент рассказал, как в Турции восприняли выход «Галатасарая» в 1/8 финала ЛЧ

Футбольный агент рассказал, как в Турции восприняли выход «Галатасарая» в 1/8 финала ЛЧ
Комментарии

Футбольный агент Малик Арутюнов, специализирующийся на турецком рынке, рассказал о реакции в Турции на выход «Галатасарая» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Галатасарай» играл в четвертьфинале Лиги чемпионов в 2013 году. До этого, в 1989 году, играл в полуфинале Кубка европейских чемпионов, где уступил румынскому «Стяуа». Сейчас «Галатасарай» прошёл в 1/8 финала. Но «Ювентус» — это «Ювентус». Конечно, ответный матч был тяжёлым. Все ждали этого. Но прошли.

Посмотрим, кто достанется — «Тоттенхэм» или «Ливерпуль». «Галатасарай» обыгрывал «Ливерпуль» в групповом этапе Лиги чемпионов и «Тоттенхэм» в Лиге Европы в прошлом году. «Галатасарай» вполне может навязать борьбу. В Турции эйфория. От этого зависят рейтинговые очки страны и количество участников в еврокубках. Победа «Галатасарая» над «Ювентусом» очень важная», — сказал Арутюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Помните последний большой успех «Галатасарая» в ЛЧ? В составе — сплошь легенды
